جثة الرجل التي عثر عليها في شوكين تعود للمواطن بسام اسكندر

أفادت إذاعة ​صوت لبنان​ 100.5 بأن جثة الرجل التي عثر عليها في شوكين-النبطية تعود للمواطن بسام اسكندر الذي اختفى قبل ايام.

وكانت القوى الأمنية قد عثرت على سيارة المواطن بسام اسكندر من بلدة كفرفالوس الذي فقد منذ مساء السبت الماضي وهي من نوع BMW318 رصاصية، متوقفة في منطقة الأولي شمال صيدا.

وفي المعلومات ان شابا سوريا أقدم على قتله بسبب 165 الف ليرة، وكشف عن مكان دفن الجثة بعد القاء القبض عليه.