وزير خارجية العراق: دمشق وحدها مسؤولة عن أمن بلادها والحدود

أكّد وزير الخارجية ​العراق​ي ​محمد علي الحكيم​، خلال لقائه نظيره الفرنسي ​جان إيف لودريان​، "أننا ناقشنا بشكل مكثف الوضع في ​سوريا​ وحل مشكلة إرهابيي داعش هناك وبحثنا في إعادة إعمار المناطق المحررة في العراق والإستثمار"، مشيرًا الى أن "العراق يتخذ جميع الإجراءات اللازمة لمنع تسلل المقاتلين الأجانب ويراقب التوغل التركي في سوريا وتداعيات تسلل عناصر ​تنظيم داعش​ إلى العراق".

ولفت الحكيم الى "أننا بحثنا مع وزير الخارجية الفرنسي التوغل التركي في سوريا وأكدنا وحدة ​الأراضي السورية​"، موضحًا أنه "يجب العمل على إنهاء وجود المقاتلين العرب والأجانب في سوريا".

وشدد على أن "دمشق وحدها مسؤولة عن أمن بلادها والحدود"، مؤكدًا "ضرورة خفض حدة التوتر بين ​أميركا وإيران​".

