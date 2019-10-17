أوباما يدعو الكنديين لإعادة انتخاب رئيس الوزراء جاستن ترودو

دعا الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما الكنديين إلى "إعادة انتخاب رئيس الوزراء الحالي جاستن ترودو في الانتخابات المقرر إجراؤها الشهر الحالي، مشيرًا الى "أنني كنت فخورا بالعمل مع جاستن ترودو كرئيس. إنه قائد مجتهد وفعال يهتم بقضايا مهمة مثل التغير المناخي. يحتاج العالم لقيادته وأفكاره التقدمية".
وقد عُرف عن أوباما امتناعه عن التصريحات السياسية منذ مغادرته البيت الأبيض في كانون الثاني عام 2017، وامتنع كذلك عن دعم أي من أعضاء الحزب الديمقراطي، الراغبين في الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة.
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