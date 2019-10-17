أوباما يدعو الكنديين لإعادة انتخاب رئيس الوزراء جاستن ترودو

دعا الرئيس الأميركي السابق ​باراك أوباما​ الكنديين إلى "إعادة انتخاب رئيس الوزراء الحالي ​جاستن ترودو​ في الانتخابات المقرر إجراؤها الشهر الحالي، مشيرًا الى "أنني كنت فخورا بالعمل مع جاستن ترودو كرئيس. إنه قائد ​مجتهد​ وفعال يهتم بقضايا مهمة مثل ​التغير المناخي​. يحتاج ​العالم​ لقيادته وأفكاره التقدمية".

وقد عُرف عن أوباما امتناعه عن التصريحات السياسية منذ مغادرته ​البيت الأبيض​ في كانون الثاني عام 2017، وامتنع كذلك عن دعم أي من أعضاء الحزب الديمقراطي، الراغبين في الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة.