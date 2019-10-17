أكدت المستشارة الألمانية ​أنجيلا ميركل​ أن ألمانيا لن تسلم أي أسلحة إلى ​تركيا​، مشيرة أن برلين طالبت النظام التركي بوقف العدوان على ​سوريا​، معتبرة أن العملية العسكرية التركية ستؤدي إلى مأساة إنسانية وتغييرات بالمنطقة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ميركل حثت تركيا على إنهاء العملية العسكرية في سوريا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.