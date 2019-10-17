أعلنت "قوات سوريا الديمقراطية" عن أنها "لن تسلم مسلحي تنظيم "داعش" وعائلاتهم المعتقلين لديها إلى أي جهة"، مشددة على "أننا نحن من ألقى عليهم القبض، ونحن من يحدد مصيرهم".
وأكدت أن "الأكراد لن يوافقوا على تسليم إرهابيي "داعش" إلى تركيا أو الحكومة السورية، حتى في حال سيطرتهم على الأراضي التي تقع تحت سيطرة "قسد".
هذا وبدأ الجيش التركي عملية عسكرية أطلق عليها تسمية "نبع السلام" شمال شرقي سوريا ضد المسلحين الأكراد، بهدف إنشاء "منطقة آمنة" داخل الأراضي السورية.
وتتحدث تقارير إعلامية أن "قوات سوريا الديمقراطية" تحتجز نحو 11 ألفا من مسلحي تنظيم "داعش" الإرهابي، بينهم أفراد من أسر المسلحين، وأن 9 آلاف منهم من العراق وسوريا و2000 مسلح ينتمون إلى نحو 50 دولة.
كانت هذه تفاصيل خبر قسد: لن نسلم مسلحي "داعش" المعتقلين لدينا إلى أي جهة ونحن من يحدد مصيرهم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.