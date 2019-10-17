قسد: لن نسلم مسلحي "داعش" المعتقلين لدينا إلى أي جهة ونحن من يحدد مصيرهم

أعلنت "​قوات سوريا الديمقراطية​" عن أنها "لن تسلم مسلحي تنظيم "داعش" وعائلاتهم المعتقلين لديها إلى أي جهة"، مشددة على "أننا نحن من ألقى عليهم القبض، ونحن من يحدد مصيرهم".

وأكدت أن "​الأكراد​ لن يوافقوا على تسليم إرهابيي "داعش" إلى ​تركيا​ أو ​الحكومة السورية​، حتى في حال سيطرتهم على الأراضي التي تقع تحت سيطرة "قسد".

هذا وبدأ ​الجيش التركي​ عملية عسكرية أطلق عليها تسمية "نبع ​السلام​" شمال شرقي سوريا ضد المسلحين الأكراد، بهدف إنشاء "منطقة آمنة" داخل ​الأراضي السورية​.

وتتحدث ​تقارير​ إعلامية أن "قوات سوريا الديمقراطية" تحتجز نحو 11 ألفا من مسلحي تنظيم "داعش" الإرهابي، بينهم أفراد من أسر المسلحين، وأن 9 آلاف منهم من ​العراق​ وسوريا و2000 مسلح ينتمون إلى نحو 50 دولة.

