وزير بريطاني: سنغادر الاتحاد الأوروبي نهاية أكتوبر

اسماء السيد - لندن: قال وزير الإسكان البريطاني روبرت جنريك اليوم الخميس إن بلاده ستخرج من الاتحاد الأوروبي يوم 31 أكتوبر تشرين الأول إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق للخروج مع التكتل.
وأضاف جنريك إن ما زال بالإمكان التوصل إلى اتفاق للخروج رغم قول الحزب الديمقراطي الوحدوي بأيرلندا الشمالية إنه لا يمكنه دعم الاقتراحات الحالية التي يطرحها رئيس الوزراء بوريس جونسون والاتحاد الأوروبي.
وقال جنريك لراديو هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) "نتفاوض على هذا الاتفاق في بروكسل بينما نتحدث الآن، وفي الوقت نفسه نواصل إجراء تحضيرات للخروج دون اتفاق إذا اقتضت الضرورة يوم 31 أكتوبر".
وأضاف الوزير أنه لا يوجد موعد نهائي لنشر النص القانوني لاتفاق الخروج من الاتحاد الأوروبي قبل أن يصوت البرلمان عليه يوم السبت.
ومضى قائلا "لا يوجد موعد نهائي، نريد التوصل إلى اتفاق لذا لن نحدد لأنفسنا موعدا نهائيا صوريا، لن نضر المفاوضات".
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