اسماء السيد - هونغ كونغ: تأجلت جلسة المجلس التشريعي لهونغ كونغ اليوم الخميس بعدما قاطع أعضاء البرلمان المؤيدون للديمقراطية أكثر من مرة زعيمة المدينة كاري لام، وتمت مرافقة أشخاص عدة للخروج من القاعة لليوم الثاني على التوالي.
وكان من المقرر أن تلقي لام المدعومة من الحكومة الصينية كلمة بعد يوم من الإعلان عن إجراءات لمعالجة النقص الحاد في الوحدات السكنية بالمدينة وذلك في خطاباها السياسي السنوي الذي اضطرت أن تلقيه من خلال الفيديو بعد الانتقادات التي وجهت إليها في المجلس من مشرعين مؤيدين للديمقراطية.
كانت هذه تفاصيل خبر تأجيل جلسة المجلس التشريعي لهونغ كونغ وسط احتجاجات ومضايقات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على إيلاف وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.