تأجيل جلسة المجلس التشريعي لهونغ كونغ وسط احتجاجات ومضايقات









اسماء السيد - هونغ كونغ: تأجلت جلسة المجلس التشريعي لهونغ كونغ اليوم الخميس بعدما قاطع أعضاء البرلمان المؤيدون للديمقراطية أكثر من مرة زعيمة المدينة كاري لام، وتمت‭‭ ‬‬مرافقة أشخاص‭‭ ‬‬ عدة للخروج من القاعة لليوم الثاني على التوالي.

وكان من المقرر أن تلقي لام المدعومة من الحكومة الصينية كلمة بعد يوم من الإعلان عن إجراءات لمعالجة النقص الحاد في الوحدات السكنية بالمدينة وذلك في خطاباها السياسي السنوي الذي اضطرت أن تلقيه من خلال الفيديو بعد الانتقادات التي وجهت إليها في المجلس من مشرعين مؤيدين للديمقراطية.