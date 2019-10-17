زعيم العمال البريطاني سيدعم استفتاء ثانيًا على اتفاق جديد لبريكست







اسماء السيد - لندن: ذكرت صحيفة التايمز اليوم الخميس أن زعيم حزب العمال البريطاني جيريمي كوربين سيدعم إجراء استفتاء ثان على اتفاق جديد لخروج البلاد من الاتحاد الأوروبي. وقالت الصحيفة إن كوربين يعتزم تأييد تعديل على تصويت جديد بشأن اتفاق الانسحاب الذي يأمل رئيس الوزراء بوريس جونسون أن يطرحه على البرلمان قبل يوم السبت.

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