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دحض أسطورة شائعة عن أصل الحضارة البشرية

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لوحة صخرية عن صيد الحيواناتدحض أسطورة شائعة عن أصل الحضارة البشرية دبي - بواسطة محمد فارس © Gilles Barbier/imageBROKER.com لوحة صخرية عن صيد الحيواناتدحض أسطورة شائعة عن أصل الحضارة البشرية

دحض علماء معهد "سانتا-في" الأمريكي والجامعة الوطنية كينبوك في كوريا الجنوبية النظرية التي تفيد بأن ظهور المزارعين قبل 11 ألف سنة، كان الدافع لتطور الحضارة البشرية.

ويفيد موقع Phys.org، بأنه وفقا للباحثين، تطلبت الزراعة عملا شاقا وزمنا طويلا، مقارنة بالصيد وجمع الثمار، لذلك بالكاد تحسنت الظروف الحياتية للمزارعين الأوائل.

ووفقا لأحد الخيارات، قد تكون النخبة الحاكمة فرضت الزراعة بمثابة استراتيجية لجمع الضرائب والجزية أو إيجار الأرض. ولكن الزراعة ظهرت قبل آلاف السنين من ظهور الحكومات أو النخب السياسية القادرة على فرض نمط حياة جديد على الصيادين وجامعي الثمار.

وقد استخدم الباحثون في دراستهم نظرية اللعبة في التطور وحللوا البيانات الأثرية عن مجتمعات العصر الحجري الحديث، لتوضيح تطور وانتشار الزراعة. وكان الاعتراف بالملكية الشخصية، أحد الأسباب الرئيسية في التحول إلى الزراعة، ما يسهل السيطرة والتحكم بالنزاعات بين أفراد المجتمع البدائي.

ولقد كانت الملكية الخاصة أمرا نادرا ، ولكنها كانت منتشرة بين بعض مجموعات الصيادين وجامعي الثمار.

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يقول العلماء إن العالم سيضيق بساكنيه، بعد أن يُبنى المنزل إلى جوار المنزل. حينها سيبدأ البشر في السكن تحت الأرض، حيث ستقام

وهي جذابة للمزارعين الأوائل لأنها تشعرهم بملكيتهم الشخصية للمحاصيل الزراعية والحيوانات، وهذا خفض المنافسة على تقسيم الموارد المنتشرة في الطبيعة البرية.

وتعتبر منطقة الهلال الخصيب وحوض نهر النيل في الشرق الأوسط، أحد المراكز الرئيسية المشهورة لظهور الزراعة والنباتات المزروعة. هذه المنطقة تتميز بغزارة الأمطار في موسم الشتاء ما مكن سكان هذه المنطقة من تدجين القمح والشعير والعدس والحمص والفول والشوفان وغيرها من المحاصيل.

المصدر: لينتا. رو

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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