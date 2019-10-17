شكرا لقرائتكم خبر عن على عبد العال يؤكد استعداد مصر لدعم أجندة كينيا فى الصحة والطاقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التقى الدكتور على عبدالعال رئيس مجلس النواب، مع كينيث لوساكا رئيس مجلس الشيوخ الكينى، وذلك فى إطار عدد من اللقاءات الثنائية التى يعقدها "عبد العال " على هامش اجتماعات الاتحاد البرلمان الدولى مع نظرائه من الدول الشقيقة والصديقة بهدف تبادل وجهات النظر بشأن القضايا العالمية والإقليمية محل الاهتمام المشترك وتوحيد الرؤى البرلمانية حول القضايا التى تهم المصالح المصرية.

أعرب الدكتور على عبدالعال خلال اللقاء عن تقديره للتنامى المضطرد الذى تشهده العلاقات المصرية الكينية، مشيراً إلى الزيارة الناجحة التى قام بها إلى كينيا يوليو الماضى، والتى مثلت بناءً إيجابياً على حالة الزخم التى تشهده العلاقات بين البلدين.

وأكد رئيس مجلس النواب، ضرورة تعزيز التعاون الاقتصادى بين البلدين الشقيقين، وكذا تفعيل التعاون فى المجال الصحى والدواء فى ضوء مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي لمعالجة مليون مواطن إفريقى من فيروس سي.

وأبدي الدكتور على عبدالعال خلال اللقاء استعداد مصر لدعم أجندة الرئيس الكينى أوهورو كينياتا الداخلية، والمتمثلة فى قطاعات الصحة والطاقة عبر الربط الكهربائي وإنشاء السدود بما يدعم البنية التحتية للدولة الكينية ويعزز أواصر العلاقات المصرية الكينية فى كافة المجالات.

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ومن جانبه أثنى رئيس مجلس الشيوخ الكيني على دور الدكتور علي عبد العال المتوازن فى اللجنة التنفيذية للاتحاد البرلمانى الدولى وكيف إنه يمثل صوتا للعقل داخل هذه اللجنة وبالتالى فإنه لا يعتبر الدكتور " عبد العال " ممثلاً للمجموعة العربية فحسب بل للمجموعة الأفريقية أيضا داخل اللجنة التنفيذية.

يذكر أن وفد برلمانى برئاسة الدكتور على عبدالعال يحضر اجتماعات الجمعية الـ 141 للإتحاد البرلمانى الدولى بصربيا.