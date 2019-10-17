على عبد العال يؤكد استمرار الدعم المصرى لأوغندا لتدريب الكوادر

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - واصل الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، نشاطه المكثف بعقد عدة لقاءات ثنائية مع نظرائه من الدولة الشقيقة والصديقة بهدف تبادل وجهات النظر بشأن القضايا العالمية والإقليمية محل الاهتمام المشترك وتوحيد الرؤى البرلمانية حول القضايا التى تهم المصالح المصرية.
وفى لقائه مع ريبكا كاداجا رئيسة البرلمان الأوغندى، أكد الدكتور على عبدالعال على العلاقات الوطيدة والتاريخية التى تجمع البلدين الشقيقين، كما استعرض خلال اللقاء ثوابت الرئاسة المصرية للإتحاد الإفريقى بما يدعم الاستقرار والتنمية فى القارة الإفريقية، مؤكداً على استمرار الدعم المصرى لأوغندا لتدريب الكوادر الأوغندية ومشروعات التنمية التى تشرف عليها الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية.
وقال الدكتور عبدالعال: "لديكم أشقاء فى مصر وليس أصدقاء".
كما أكد "عبدالعال" على دعم مصر الكامل للنشاط الإقتصادى الأوغندى، وفتح المجال أمام الاستثمارات المصرية فى أوغندا، مشيراً إلى النتائج الإيجابية التى حققتها اللجنة المشتركة المصرية الأوغندية، داعياً لتفعيل مخرجاتها بما يصب فى صالح تعزيز العلاقات بين البلدين الشقيقين.
وأشار إلى أهمية التركيز على البنية التحية فى إفريقيا وفق مع أعلنه الرئيس عبد الفتاح السيسى.
ومن جانبها أكدت رئيسة البرلمان الأوغندى تقديرها لمصر وللرئيس السيسي الذى استقبلها فى القاهرة وللأشقاء فى مصر، وقالت إن العلاقات مع مصر وثيقة وقوية وتاريخية ونأمل لها المزيد.
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