شكرا لقرائتكم خبر عن "طاقة النواب" تبحث تنفيذ الحكومة لتوصياتها فى تنمية قطاع البترول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تبحث لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، برئاسة المهندس طلعت السويدى، خلال اجتماعها المزمع عقده الأسبوع المقبل، مدى تنفيذ الحكومة لتوصياتها في قطاع البترول، باعتباره أحد القطاعات المهمة التى تتابعها اللجنة.

وكانت اللجنة، وجهت الحكومة بتنفيذ 9 توصيات مهمة، وكذلك مناقشتها مشروع موازنات العام المالى الجارى 2019/2020 للنهوض بالقطاع وتعزيز التنمية الشاملة فيها، وفى مقدمتها سرعة تحصيل مستحقات قطاع البترول لدى قطاعات الدولة المختلفة للقيام بدوره الانتاجى والاقتصادى والمساهمة فى دعم الموازنة وسد العجز ومواجهة إلتزاماته المالية على أكمل وجه.

وأوصت اللجنة بتعظيم كميات الانتاج من الغاز الطبيعى لتلبية احتياجات السوق المحلى مع سرعة تنفيذ الخطة الزمنية لتوصيل الغاز الطبيعى لكافة المحافظات، وتوفير عدد من أسطوانات البوتاجار للمناطق التى يصعب توصيل الغاز الطبيعى لها.

كما شددت اللجنة على أهمية توفير كمية كافية من الوقود السائل (مازوت) و(سولار) لإمداد محطات الكهرباء بها، زيادة قيمة الاستثمارات التى يتم ضخها فى مجال البخث والاستشكاف، بالإضافة إلى تطوير معامل التكرير والبنية الأساسية للنقل والتوزيع.