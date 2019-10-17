شكرا لقرائتكم خبر عن متحدث البرلمان: نتعامل مع بيان الحكومة بمنتهى الجدية لتحقيق أعلى معدل تنفيذ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال النائب صلاح حسب الله المتحدث باسم مجلس النواب، إن المناقشات التى ستُجرى حول البيان الذى ألقاه رئيس مجلس الوزراء الثلاثاء الماضى، فى أول اجتماعات اللجنة الخاصة الأسبوع المقبل، سترتكز على مدى تحقق برنامج الحكومة الذى عرضته مع بداية تكليفها.

وأضاف "حسب الله" فى تصريح لـ ”الخليج 365”، أن دراسة البيان ستتم من كافة الأبعاد، وأن اللجنة ستفتح نقاشات موسعة حول كافة المحاور بالبرنامج، وستبحث كل المعوقات التى حالت دون تنفيذ البرنامج، وأن اللجنة ستضع فى الاعتبار احتمالية إعاقة ضعف الموازنة لتنفيذ التطلعات الكبيرة.

وأشار المتحدث باسم مجلس النواب، إلى أنه إذا وجدت اللجنة أى تقصير مرتبط بالأداء وليس الموازنات، ستتعامل معه بمنتهى الجدية والمتابعة الدقيقة فى معرفة سبب عدم تحققه، والوصول إلى أعلى وأجود معدلات التنفيذ.