سحر نصر: مصر قضت على البيروقراطية بإصلاحات تشريعية ومؤسسية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى عيد:

قالت سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، إن مصر قامت بإصلاحات تشريعية ومؤسسية أدت إلى القضاء على البيروقراطية وزيادة مشاركة القطاع الخاص وتبسيط الأعمال.

جاء ذلك خلال جلسة حول الجيل القادم من الإصلاحات في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، خلال الاجتماع السنوى لمجموعة البنك الدولى حول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، على هامش الاجتماعات السنوية للبنك في واشنطن،

وأضافت الوزيرة، أنه يتم تأسيس الشركات بشكل أسرع وأكثر كفاءة، في ظل وجود شراكة حقيقية بين القطاعين العام والخاص واستثمارات كبيرة من القطاع الخاص في المشروعات الكبرى، بما في ذلك قطاع الطاقة، والمدن الجديدة.

وأشارت الوزيرة، إلى أن مصر هي أول دولة في الشرق الأوسط وأفريقيا لديها استراتيجية للتحول الرقمي، حيث تعد خطط التحول الرقمي من المكونات الرئيسية لاستراتيجية الدولة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية.

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وتشمل العناصر الرئيسية لخطط التحول الرقمي في مصر، كل من تطوير البنية الاساسية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، ورفع مستوى كفاءة الخدمات الحكومية، وتنفيذ مشاريع المدن والمجتمعات الذكية، مع أولوية للاستثمار فى رأس المال البشري وخلق بيئة تدعم الابتكار التكنولوجي والإبداع.، بحسب الوزيرة.

وأكدت الوزيرة، أن مصر تعمل على جذب الاستثمارات الاجنبية في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وتحفيز الاستثمار فى الشركات الناشئة وتشجيع الابتكارات التكنولوجية لدعم رواد الأعمال الشباب المبدعين وتزويدهم بالأدوات اللازمة لتطوير إمكاناتهم وبالتالي تعزيز فرصهم في المنافسة في الأسواق العالمية.

وخلال الجلسة، أشاد الحضور من البنك الدولى، بالاصلاحات التشريعية والمؤسسية التى قامت بها مصر فى تحسين مناخ الاستثمار، مما جعلها تحافظ على مكانتها كالوجهة الأولى للاستثمار الأجنبي المباشر في أفريقيا للعام الثالث على التوالي، وذلك رغم انخفاض الاستثمار الأجنبى المباشر على المستوى العالمي، بحسب البيان.

وأكدت الوزيرة، أن مصر تدعم خلق بيئة أعمال تنافسية والتي تعد ضرورية لخلق فرص العمل وتحقيق نمو شامل ومستدام، ولذلك اتخذت الحكومة إجراءات متعددة لتحسين مناخ الاستثمار تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وجعلها أكثر جاذبية.

وأشارت سحر نصر، إلى أن هذه الإجراءات نتج عنها تحسن المؤشرات الاقتصادية للاقتصاد المصري، وسيتم التركيز في الفترة المقبلة على تعزيز تنافسية الاقتصاد وتحسين الإنتاج وتوفير عدد أكبر من الوظائف الجيدة للشباب المصريين.