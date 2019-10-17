واشنطن: الصين تحتجز مواطنين أمريكيين اثنين

محمد اسماعيل - القاهرة - واشنطن- (أ ف ب):
أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، الخميس، أن مواطنين أمريكيين تم إيقافهما في إقليم بشرق الصين، بدون أن تحدد سبب اعتقالهما.
وقال مسؤول في الخارجية الأمريكية "نحن على علم بتوقيف مواطنين أميركيين اثنين في جيانغسو (الصين) وباتهامات وجهتها إليهما سلطت الإقليم".
ولم توضح الوزارة هذه الاتهامات، ولم تذكر سوى اسم أحدهما وهو امرأة تدعى أليسا بيترسن، مؤكدة أنها تتلقى مساعدة قنصلية.
وبيترسن هي مديرة شركة تحمل اسم "تشاينا هورايزونز" (آفاق الصين) وتوظف معلمين لتدريس اللغة الإنجليزية في الصين، كما ذكر الموقع الالكتروني لهذه الشركة المتمركزة في الولايات المتحدة.
وقالت الشركة في بيان وضع في 12 أكتوبر على صفحتها على فيسبوك أن بيترسن ومالك الشركة جاكوب هارلان موقوفان "منذ 13 يوما وقد يبقيان كذلك لأشهر إن لم يكن لسنوات". وأكدت أنهما "يواجهان اتهامات كاذبة".
وفتحت عائلتاهما صفحتي دعم لهما على الأنترنت.
وذكر موقع دعم بيترسن أن الشابة التي اعتقلت في 27 سبتمبر متهمة بمساعدة "أشخاص على عبور الحدود بطريقة غير مشروعة"، موضحة أنها محتجزة في سجن في مدينة جينججيانج في أقليم جيانجسو.
أما موقع دعم جاكوب هارلان الأب لخمسة أولاد، فيوضح أنه اعتقل في 28 سبتمبر نع ابنته البالغة من العمر 8 سنوات في ويفانج في شاندونج (شرق)، موضحا أنه تمت إعادة الطفلة إلى الولايات المتحدة بعد ذلك.
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