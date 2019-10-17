انطلاق منظومة قسطرة القلب الجديدة في 5 مستشفيات للتأمين الشامل ببورسعيد

محمد اسماعيل - القاهرة - بورسعيد - طارق الرفاعي:

أعلنت هيئة التأمين الصحي الشامل، اليوم الخميس، عن بدء منظومة قسطرة القلب الجديدة في 5 مستشفيات، هي "بورفؤاد، التضامن، المبرة، السلام بورسعيد، ومستشفى الزهور".

وأوضح الدكتور محمد النمر، استشاري القلب والقسطرة بمعهد القلب ومستشفى النصر التخصصي ببورسعيد، في تصريحات صحفية، أن المنظومة الجديدة تعتمد على توزيع سيارات إسعاف على المستشفيات الحكومية، لنقل المريض من المستشفيات التي سيتم فيها تشخيص حالته سواء الجلطة أو الجلطة غير المكتملة إلى مستشفى النصر لعمل القسطرة بأقصى سرعة دون انتظار أو أي إجراءات ورقية تحت اشراف أطباء من معهد القلب القومي.

وطالب المواطنين إذا شعروا بأي ألم في الصدر عدم التوجه إلى مستشفى النصر مباشرة ولكن التوجه لأي من المستشفيات الأخرى وسيتم التشخيص هناك وعمل الإجراءات التحضيرية ثم إحالة المريض إذا استوجبت حالته ذلك إلى مستشفى النصر.

ويضم التشغيل التجريبي لمنظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظة بورسعيد حتى الآن 7 مستشفيات، و26 مركزًا ووحدة صحية للرعاية الأولية تقدم خدماتها للمواطنين بكافة أحياء المحافظة، وتجاوزت نسبة تسجيل المواطنين 55% من المستهدف تسجيله من سكان بورسعيد، البالغين حوالي 920 ألف مواطن.