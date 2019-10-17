ميركل تعلق على مفاوضات بريكست: لم نحقق الهدف بعد

محمد اسماعيل - القاهرة - برلين- (د ب أ):

قالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل إنه "لا يزال أمام مفاوضات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي مسافة لتصل إلى هدفها".

وقالت ميركل في بيان لحكومتها أمام البرلمان الألماني، الخميس: "لم نحقق هدفنا بعد".

غير أن المستشارة أكدت في الوقت ذاته أن المباحثات التي أجريت خلال الأيام الماضية من أجل تحقيق خروج منظم لبريطانيا من الاتحاد، قد حققت نجاحات واضحة، ولكنها أضافت أنها لا تستطيع أن تتوقع كيف ستنتهي القمة الأوروبية التي تبدأ في العاصمة البلجيكية بروكسل اليوم الخميس.

وقالت ميركل إنه من الممكن عقد قمة طارئة قبل الموعد المقرر لمغادرة بريطانيا التكتل، وهو 31 أكتوبر الجاري.