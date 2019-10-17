هبطت بـ"الإسكندرية".. أسعار الدولار في 10 بنوك مع بداية التعاملات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى عيد:

تراجع سعر صرف الدولار أمام الجنيه في بنك الإسكندرية مع بداية تعاملات اليوم الخميس، مقارنة بمستواه مساء أمس الأربعاء، فيما استقر السعر في 9 بنوك أخرى.

وانخفض سعر العملة الأمريكية في بنك الإسكندرية، قرشا واحدا، إلى 16.17 جنيه للشراء، و16.27 جنيه للبيع.

واستقر سعر الدولار في بنوك الأهلي، ومصر، والعربي الأفريقي، والتعمير والإسكان، وكريدي أجريكول، وقناة السويس عند 16.18 جنيه للشراء، و16.28 جنيه للبيع.

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وحافظ سعر العملة الأمريكية على مستواه في البنك التجاري الدولي، عند 16.16 جنيه للشراء، و16.26 جنيه للبيع.

وبقى سعر الدولار في بنك البركة مستقرا عند 16.19 جنيه للشراء و16.29 جنيه للبيع.

وظل سعر العملة الأمريكية ثابتا في مصرف أبو ظبي الإسلامي عند 16.20 جنيه للشراء، و16.30 جنيه للبيع.