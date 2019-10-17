تركيا تتراجع: أردوغان سيلتقي نائب الرئيس الأمريكي

وكالات- صرح رئيس دائرة الاتصال بالرئاسة التركية، فخر الدين ألطون اليوم، الأربعاء 16 أكتوبر 2019، أن الرئيس رجب طيب أردوغان سيلتقي نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس خلال زيارته المرتقبة لتركيا.
وكتب ألطون على تويتر، أن أردوغان لن يلتقي وفدا أمريكيا يزور أنقرة اليوم، وإنما سيلتقي غدا بالوفد الذي يترأسه بنس.
وكان أردوغان قد قال قبل قليل إنه لا ينوي لقاء بنس خلال الزيارة المرتقبة.
وقال للصحفيين بعد خطاب في البرلمان :"لن ألتقيهم. سيلتقون نظراءهم. سأجري محادثات عندما يأتي (الرئيس دونالد) ترامب إلى هنا".
ويترأس بنس وفدا يضم وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو ومستشار الأمن القومي روبرت أوبراين.
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