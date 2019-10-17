وفاة أكثر من 30 معتمرًا في حادث بالسعودية

أفادت تقارير إخبارية بوفاة أكثر من 30 معتمرًا وأُصيب 5 آخرون بإصابات متفرقة، في حادث مروري، بالمملكة العربية السعودية.
وبحسب صحيفة سبق المحلية ”وقع الحادث حين تصادمت مركبة مع حافلة تقل معتمرين من جنسيات مختلفة، بالكيلو 170 بطريق الهجرة بين المدينة المنورة، ومكة المكرمة“.
وأشار المصدر إلى ”اشتعال النيران في الحافلة، بعد الاصطدام، ما أدى إلى وفاة أكثر من 30 شخصًا، وإصابة 5 آخرين، تم نقلهم إلى المستشفى.
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