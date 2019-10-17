وزير الخارجية الفرنسي من بغداد: أحمل رسالة تضامن مع العراق

قال وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لو دريان، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره العراقي في بغداد إنه يحمل رسالة تضامن من الرئيس الفرنسي مع العراق الذي يعد شريكا مهما لباريس. العراق الذي يعد شريكا مهما لباريس. وأضاف لودريان اليوم الخميس، أن فرنسا ستدعو لاجتماع عاجل للتحالف الدولي لبحث التدخل التركي شمال شرقي سوريا، مشددا على أن "التحالف الدولي عازم على عدم ظهور داعش مرة أخرى". التركي شمال شرقي سوريا، مشددا على أن "التحالف الدولي عازم على عدم ظهور داعش مرة أخرى". بدوره، قال وزير الخارجية العراقي محمد الحكيم، إنه تم البحث مع الجانب الفرنسي في إعادة إعمار المناطق المحررة.

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