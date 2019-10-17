أمريكا تعتزم فرض مزيد من العقوبات الاقتصادية على تركيا

أكد وزير الخزانة الأمريكى، ستيفين منوشين، استعداد الولايات المتحدة لتعزيز الضغوط الاقتصادية على أنقرة إذا لم توافق القوات التركية على وقف عدوانها على شمالى سوريا.
قال "منوشين" - فى تصريح أوردته قناة (الحرة) الإخبارية، اليوم الخميس، "إن واشنطن ستفرض عقوبات إضافية على أنقرة فى حاللم يتم التأسيس لوقف إطلاق النار فى شمال سوريا".
يأتى هذا التصريح فى الوقت الذى هدد فيه الرئيس الأمريكى دونالد ترامب نظيره التركى بفرض عقوبات مدمرة على بلاده، فى حال لم ينجح اللقاء الذى منالمتوقع أن يجمع بين رجب طيب أردوغان ومايك بنس، فى محاولة للتفاوض حول وقف إطلاق النار فى شمال سوريا، بعد أن بدأت أنقرة مهاجمة المقاتلين الأكراد والمدنيين فى سوريا.
كان وزير الخزانة الأمريكى أعلن، فى وقت سابق، أن العقوبات الأمريكية ضد أنقرة يمكن أن تبدأ بشكل محدود، ولكنها عندما تصل إلى حدها الأقصى يمكن أن تدمر الاقتصاد التركى.
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