ميركل: ألمانيا لن تسلم أي أسلحة لتركيا

قالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، اليوم الخميس، إن ألمانيا لن تسلم أى أسلحة لتركيا، موضحة أنها حثتتركيا على إنهاء العملية العسكرية في المنطقة الكردية بسوريا.
وأتابعت ميركل قائلا " لابد من بإنهاء العملية العسكرية في شمال سوريا التي تجلب معها الكثير من المعاناة الإنسانية".
وأشادت ميركل بإدانة كافة دول الاتحاد الأوروبي لهذه العملية.
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