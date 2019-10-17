نزوح 300 ألف مدني شمال سوريا منذ بدء الهجوم التركي

نزح أكثر من 300 ألف مدني في شمال شرق سوريا، منذ بدء القوات التركية والفصائل السورية الموالية لها، هجومها في التاسع من الشهر الجاري ضد مناطق سيطرة المقاتلين الأكراد.

جاء ذلك وفق إحصاء المرصد السوري لحقوق الإنسان الخميس، فيما أفاد المرصد بأن القوات التركية والفصائل الموالية لها تستمر في التقدم وتسيطر على نحو نصف مدينة رأس

العين.

قال مدير المرصد رامي عبدالرحمن لوكالة "فرانس برس" إن غالبية النازحين فروا من محافظة الحسكة، حيث تدور المعارك بين الطرفين في مناطق حدودية، إضافة إلى منطقتي كوباني (حلب) ومنطقة تل أبيض (الرقة) في شمال البلاد.

تحولت 40 مدرسة في محافظة الحسكة، وفق المرصد، إلى مراكز إيواء

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للنازحين، بينما لجأ كثيرون إلى منازل أقاربهم، وآخرون يقيمون في العراء.

تحذر الأمم المتحدة ومنظمات إنسانية من ظروف صعبة يعيشها النازحون على وقع التقدم العسكري التركي المستمر منذ أكثر من أسبوع.

وفر، وفق الأمم المتحدة، نحو 1000 شخص إلى العراق المجاور.

وتشن تركيا منذ التاسع من الشهر الجاري هجومًا في شمال شرق سوريا، يهدف إلى إبعاد المقاتلين الأكراد عن حدودها وإقامة منطقة عازلة تنقل إليها قسمًا من 3.6 مليون لاجئ سوري موجودين على أراضيها.