إصابة عشرات الفلسطينيين في اشتباكات مع الاحتلال بالضفة

أفادت جمعية الهلال الأحمر، في مدينة نابلس بالضفة الغربية، اليوم الخميس، بأن 51 شخصاً أصيبوا في اشتباكات مع قوات إسرائيلية قرب "مقام يوسف" شرق المدينة.

وذكرت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسيطينية (وفا) أن 51 شخصاً أصيبوا بالرصاص الحي والمعدني المغلف بالمطاط، إلى جانب حدوث اختناقات بالغاز المسيل للدموع، خلال المواجهات التي اندلعت قبيل زيارة مئات المستوطنين للمكان.

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