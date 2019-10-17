اتهام سيدة بالتخطيط لتفجير كاتدرائية في لندن

وجهت محكمة في لندن اتهامات بالإرهاب لامرأة، تضمنت تفحص كاتدرائية القديس بولس كهدف محتمل لهجوم تفجيري.

وقالت الشرطة إن محكمة وستمنستر الجزئية أمرت في جلستها أمس الأربعاء بتجديد حبس السيدة (36 عاماً) على أن تمثل أمام محكمة أولد بيلي في الأول من نوفمبر.

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والسيدة من سكان منطقة هيز بغرب لندن وهي متهمة بالإعداد لأعمال إرهابية في الفترة بين أغسطس وأكتوبر هذا العام، منها التواصل مع شخص توقعت أنه يمكن أن يساعدها في صنع مواد ناسفة. كما أنها متهمة أيضاً بإعداد كلمة تعلن فيها الولاء لتنظيم "داعش" الإرهابي.

وأضافت الشرطة في بيان أن عملية الإعداد تضمنت السفر إلى لندن والنزول بفندق بهدف استطلاع الأوضاع.