وجهت محكمة في لندن اتهامات بالإرهاب لامرأة، تضمنت تفحص كاتدرائية القديس بولس كهدف محتمل لهجوم تفجيري.
وقالت الشرطة إن محكمة وستمنستر الجزئية أمرت في جلستها أمس الأربعاء بتجديد حبس السيدة (36 عاماً) على أن تمثل أمام محكمة أولد بيلي في الأول من نوفمبر.
اقرأ أيضاً... 5 جرحى بعملية طعن في بريطانيا والشرطة تعتقل متهماً
والسيدة من سكان منطقة هيز بغرب لندن وهي متهمة بالإعداد لأعمال إرهابية في الفترة بين أغسطس وأكتوبر هذا العام، منها التواصل مع شخص توقعت أنه يمكن أن يساعدها في صنع مواد ناسفة. كما أنها متهمة أيضاً بإعداد كلمة تعلن فيها الولاء لتنظيم "داعش" الإرهابي.
وأضافت الشرطة في بيان أن عملية الإعداد تضمنت السفر إلى لندن والنزول بفندق بهدف استطلاع الأوضاع.
كانت هذه تفاصيل خبر اتهام سيدة بالتخطيط لتفجير كاتدرائية في لندن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الاتحاد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.