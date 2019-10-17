ارتفاع حصيلة ضحايا زلزال قوي ضرب الفلبين

ارتفعت حصيلة ضحايا زلزال بقوة 6.3 درجة على مقياس ريختر ضرب جنوب الفلبين ليل الأربعاء، الخميس إلى خمسة قتلى، كما تسبب في انهيارات أرضية وحريق في مركز تجاري، حسبما أفادت السلطات.

وضرب الزلزال القوي نورث كوتاباتو وأقاليم مجاورة عندما وقع حوالي الساعة 0730 مساء بالتوقيت المحلي (1130 بتوقيت جرينتش) ، حسبما أفاد معهد الفلبين لرصد البراكين والزلازل.

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وفي الخامسة من صباح الخميس، ضرب زلزال آخر بقوة 3ر5 درجة إقليم دافاو أورينتال، وأكد المعهد أن ذلك الزلزال ليس من توابع الزلزال الأول لكنه لم يتسبب في أضرار حتى الآن.