وفاة 35 مقيماً وإصابة 4 في حادث سير بالمدينة المنورة

قالت الشرطة السعودية إن 35 مقيماً توفوا وأصيب أربعة آخرون في حادث اصطدام حافلة خاصة مستأجرة بمعدة ثقيلة "شيول" بمنطقة المدينة المنورة.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية (واس) عن المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة المدينة المنورة قوله إن الحادث وقع مساء أمس عندما اصطدمت حافلة خاصة مستأجرة تنقل 39 شخصاً من المقيمين بالمملكة من جنسيات آسيوية وعربية بمعدة ثقيلة "شيول" وذلك بمركز الأكحل بمنطقة المدينة المنورة، حيث نتج عن ذلك وفاة 35 وإصابة 4 من ركابها ونقلهم إلى مستشفى الحمنة وقد باشرت الجهات المختصة التحقيق في ذلك.

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