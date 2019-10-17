كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ميركل: العملية العسكرية التركية في سوريا ستؤدي إلى مأساة إنسانية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكدت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، اليوم الخميس، أن ألمانيا لن تسلم أي أسلحة لتركيا، مطالبة أردوغان بإنهاء العملية العسكرية في شمال سوريا.

وأضافت ميركل أن العملية العسكرية التركية في سوريا ستؤدي إلى مأساة إنسانية وبنتائج جيوسياسية، كبيرة ولهذا ستتوقف ألمانيا عن تصدير الأسلحة لتركيا، وسنناقش حظر الأسلحة على مستوى الاتحاد الأوروبي في الاجتماع اليوم.

وفي المقابل، تستمر تركيا بحشد قواتها على الحدود التركية السورية، للدفع بها إلى شمالي سوريا، حيث تخوض والفصائل الموالية لها، عملية عسكرية تستهدف الأكراد.

ومن جهة أخرى، أعلن التحالف الدولي ضد تنظيم "داعش"، أن القوات الأميركية غادرت مدينتي الرقة والطبقة بشمال شرق سوريا، وكذلك شركة "لافارج" للأسمنت، في إطار خطط الانسحاب من سوريا.

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وقال مسؤولون أميركيون إن الولايات المتحدة نفذت ضربة جوية مقررة سلفا شمالي سوريا، لتدمير مستودع للذخيرة ومعدات عسكرية تم التخلي عنها، في الوقت الذي يستعد فيه عسكريون أميركيون للانسحاب من شمالي سوريا.

قال الرئيس السوري بشار الأسد، إن العدوان التركي الغاشم على مدينة عفرين السورية لا يمكن فصله عن السياسة التي انتهجها النظام التركي منذ اليوم الأول للأزمة في سوريا والتي بنيت أساساً على دعم الإرهاب والتنظيمات الإرهابية على اختلاف تسمياتها.

وأكد الأسد، خلال لقائه كمال خرازي رئيس المجلس الاستراتيجي للعلاقات الخارجية الإيرانية، اليوم الأحد، 21 يناير، أن الانتصار على الإرهاب في سوريا والعراق وصمود إيران في الملف النووي أفشل المخطط الذي تم رسمه للمنطقة بغية تفتيت دولها وانتهاك سيادتها والسيطرة على قرارها المستقل، وذلك وفقا لوكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا".