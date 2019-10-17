كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ترامب لأردوغان.. "لا تكن أحمق" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حذر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نظيره التركي رجب طيب أردوغان في رسالة قبل بدء الهجوم التركي على سوريا، قائلا "لا تكن متصلبا... لا تكن أحمق"، حسب ما ذكرت وكالة "رويترز".

وبعد ثلاثة أيام على سحب القوات الأميركية من المنطقة التي يسيطر عليها الأكراد في سوريا، وهي خطوة اعتبرت بمثابة ضوء أخضر لتركيا لتبدأ عمليتها العسكرية، أبلغ ترامب إردوغان بأنه سوف يدمر اقتصاد أنقرة إذا ما ذهب الغزو بعيدا.

وفي لهجة تخلو من المجاملات الدبلوماسية، بدأ ترامب رسالته بتهديد صريح.

وكتب الرئيس الأميركي في الرسالة المؤرخة في 9 أكتوبر، والتي أكد البيت الأبيض لفرانس برس صحتها، "دعنا نتوصل إلى اتفاق جيد".

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وكتب قائلا "أنت لا تريد أن تكون مسؤولا عن ذبح ألاف الأشخاص، ولا أريد أن أكون مسؤولا عن تدمير الاقتصاد التركي-وانا سافعل ذلك".

وتابع “سوف ينظر إليك التاريخ بشكل إيجابي إذا قمت بذلك بطريقة صحيحة وإنسانية، وسوف ينظر إليك إلى الأبد كشيطان إذا لم تسير الأمور بشكل جيد".

وختم ترامب رسالته إلى أردوغان بالقول "لا تكن رجلا متصلبا.. لا تكن أحمق"، مضيفا "سوف أتصل بك لاحقا".