كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تحطم طائرة في ولاية غواريكو وسط فنزويلا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت فنزويلا على لسان وزير اتصالاتها، مقتل طيارين فنزويليين في حادث تحطم طائرة في ولاية غواريكو بوسط البلاد، فنزويلا، حسبما ذكرت وكالة سبوتنيك.

وجاء في بيان الوزارة، مع أسف شديد نود الإبلاغ عن حادث تحطم طائرة عسكرية، ووقوع طيارين اثنين ضحايا الحادث هما الجنرال فيرجيليو ماركيز موريللو البالغ من العمر 46 عاما وقائد الطائرة نسمار سالازار البالغ من العمر 32 عاما.

وحسب بيانات الإعلام المحلي، مات الطيارين خلال مناورات أجريت على متن طائرة سوخوي، وفشلت المقاتلة بعد إقلاعها في الساعة 16:14 (10:14 بتوقيت غرينتش).

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وفي سياق آخر، قال وزير الخارجية مايك بومبو في بيان: "تحركات الجيش الفنزويلي الأخيرة للنشر على طول الحدود مع كولومبيا وكذلك وجود جماعات مسلحة غير شرعية ومنظمات إرهابية في الأراضي الفنزويلية تدل على أن نيكولاس مادورو لا يشكل تهديدًا للشعب الفنزويلي فحسب، بل إن أفعاله تهدد سلام و أمن جيران فنزويلا".

وكما أورد موقع "cnsnews الأمريكي، أضاف "بومبيو"، أن الدول التي صوتت لصالح الاحتجاج بمعاهدة البلدان الأمريكية للمساعدة المتبادلة (TIAR) ستنظر الآن في "خيارات اقتصادية وسياسية متعددة الأطراف رداً على "الأزمة الملحة التي تدور داخل فنزويلا والتي تمتد عبر حدودها".

تجدر الإشارة إلى أن "بومبيو" لم يشر إلى "الخيارات العسكرية". يذكر أن وثيقة معاهدة البلدان الأمريكية للمساعدة المتبادلة، التي يعود تاريخها إلى العام 1948، تنص على أن "الهجوم المسلح من قبل أي دولة ضد دولة أمريكية يعتبر هجومًا على جميع الولايات الأمريكية".

قد يكون نظام "مادورو" سعيدًا برؤية مستشار الأمن القومي جون بولتون بعيدًا عن الإدارة الأمريكية، حيث أنه ناقد رئيسي، لكن إدارة ترامب انضمت إلى عشر دول أخرى في الأمريكتين يوم الأربعاء مستشهدة باتفاقية دفاع متبادل إقليمية لدعم الشعب الفنزويلي.