كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ميركل: صفقة البريكست ما زالت ممكنة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أوضحت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل إن الاتفاق على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي لا يزال ممكنًا، لكن لم يتم التوصل إليه بعد.

وقالت ميركل اليوم الخميس في البرلمان "نحن في طريق أفضل من ذي قبل، لكننا لم نصل إلى الهدف بعد".

ألقت ميركل خطابًا في الرايخستاغ الألماني قبل السفر إلى بروكسل لحضور قمة الاتحاد الأوروبي حول خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وأكدت أن "الاتفاق ما زال ممكنًا.. لماذا نحتاج إلى مواصلة بذل كل شيء لإنهاء المفاوضات بنجاح".

كما يقول حلفاء رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون في أيرلندا الشمالية إنهم لا يستطيعون دعم مشروع صفقة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

الدعم من الحزب الوحدوي الديمقراطي هو مفتاح خطة جونسون للحصول على موافقة البرلمان. لكن اوضح زعيم الحزب الوحدوي الديمقراطي أرلين فوستر وزعيم البرلمان في الحزب نايجل دودز إنهم "لا يستطيعون دعم المقترحات البريطانية بشأن قضايا الجمارك والموافقة".

هذه الترتيبات أساسية لضمان وجود حدود مفتوحة بين أيرلندا الشمالية في المملكة المتحدة وإيرلندا العضو في الاتحاد الأوروبي - العقبة الرئيسية أمام صفقة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

بدون دعم "الوحدوي الديمقراطي "، من غير المرجح أن يتم التصديق على أي اتفاق من قبل برلمان المملكة المتحدة.

قال فوستر ودودز إنهما سيواصلان العمل مع حكومة المملكة المتحدة للحصول على صفقة "معقولة".

يلتقي رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون ونظرائه البالغ عددهم 27 من جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي في بروكسل لحضور قمة يأملون أن تخفف حدة الإحباط بسبب معركة انفصال استمرت ثلاث سنوات.

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ومع ذلك، ما زال القلق الشديد سائدًا صباح يوم الخميس، حيث لا تزال القضايا المعلقة غير واضحة وجونسون غير متأكد مما إذا كان حلفاؤه في الوطن سيدعمون التسويات التي يحتاجها للتوصل إلى اتفاق.

انتقل المفاوضون الفنيون مرة أخرى ليل الأربعاء لوضع اللمسات الأخيرة على لوائح الجمارك وضريبة القيمة المضافة التي ستضطر إلى تنظيم التجارة في البضائع بين أيرلندا الشمالية وأيرلندا، حيث تتشارك المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي في حدودهما البرية الوحيدة.

تبدأ القمة في الظهيرة ومن المقرر أن تنتهي بعد 24 ساعة.

مع استمرار مفاوضات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، يقول رئيس الوزراء الأيرلندي ليو فارادكار إن هناك طريقًا للتوصل إلى اتفاق "لكن هناك العديد من القضايا التي لا تزال بحاجة إلى حل".

يقول فارادكار، الذي تحدث هاتفيًا صباح الأربعاء إلى رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون والمفوضية الأوروبية، إنه يأمل في حل هذه القضايا خلال اليوم.

سيسمح ذلك لقادة الاتحاد الأوروبي بدراستهم في قمة تستمر يومين وتبدأ يوم الخميس في بروكسل، مما سيمهد الطريق لتصويت المشرعين البريطانيين في جلسة خاصة للبرلمان المقرر عقدها يوم السبت.

ومع ذلك، يقول فارادكار إنه حتى إذا لم يحدث ذلك، فإن الموعد النهائي المقرر في 31 أكتوبر المقبل لمغادرة الاتحاد الأوروبي "لا يزال بعد أسابيع قليلة وهناك إمكانية لعقد قمة أخرى قبل ذلك إذا كنا بحاجة إلى قمة".

صرت الحكومة البريطانية إن المحادثات مع الاتحاد الأوروبي تحرز تقدمًا، على الرغم من عدم تحقيق انفراجة بين عشية وضحاها.

وقال مكتب رئيس الوزراء بوريس جونسون إن المحادثات ستستأنف اليوم الأربعاء بعد جلسة "بناءة" استمرت في وقت متأخر من الليل في بروكسل.

يحرص جونسون على التوصل إلى اتفاق في قمة الاتحاد الأوروبي التي تبدأ يوم الخميس حتى تتمكن المملكة المتحدة من مغادرة الكتلة بشكل جيد في الموعد المحدد في 31 أكتوبر.

