كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ميركيل: ألمانيا لن تسلم أى أسلحة إلي تركيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل إن برلين لن تسلم أي أسلحة إلى تركيا في أعقاب عملياتها في شمال شرق سوريا.

وقالت ميركل، في حديثها أمام مجلس النواب الألماني في البوندستاغ، إنها حثت الإدارة التركية على وقف الهجوم في المناطق التي يهيمن عليها الأكراد في سوريا.

وأضافت ميركل أن العملية العسكرية التركية في سوريا ستؤدي إلى مأساة إنسانية وبنتائج جيوسياسية، كبيرة ولهذا ستتوقف ألمانيا عن تصدير الأسلحة لتركيا، وسنناقش حظر الأسلحة على مستوى الاتحاد الأوروبي في الاجتماع اليوم.

وقد وافق وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي يوم الاثنين على إدانة التعدي التركي على سوريا من خلال عمليات تفتيش صارمة لتصدير الأسلحة، بيد ان التكتل امتنع حتى الآن عن تنفيذ حظر كامل علي الاسلحه.