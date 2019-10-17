كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إصابة 51 فلسطينيا بنيران جيش الاحتلال في نابلس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت مصادر، إصابة 51 فلسطينيا، بنيران جيش الاحتلال الإسرائيلي في منطقة الضاحية وشارع عمان بمدينة نابلس، بالتزامن مع اقتحام مئات المستوطنين لقبر يوسف هناك لأداء الطقوس الدينية.

وأفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، اليوم الخميس، بأنه من بين 51 مصابا تم تسجيل 3 إصابات بالرصاص الحي، و14 إصابة بالرصاص المطاطي، و34 إصابة اختناق بالغاز، بينهم 4 أطفال رضع، خلال مواجهات مع القوات الإسرائيلية التي قامت بحراسة 1350 مستوطنا وصلوا بحافلات خاصة إلى قبر يوسف قرب مخيم بلاطة في شرق نابلس.

كذلك، اعتقل الجيش الإسرائيلي 10 فلسطينيين في الضفة الغربية، فجر اليوم الخميس، بحجة العثور على سلاح من طراز "كارلو" في بيت عوا غرب مدينة الخليل.

وأعلنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اعتقال محافظ مدينة القدس عدنان غيث، وأمين سر حركة فتح بالمدينة شادي مطور.

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وداهمت القوات الإسرائيلية في ساعات الخليج 365 الأولى منزلي غيث ومطور في القدس واعتقلتهما​​​.

من جانبها، دانت هيئة شؤون الأسرى والمحررين صباح اليوم، الاعتقالات المتكررة والمتلاحقة من قبل القوات الإسرائيلية لمحافظ القدس وأمين سر حركة فتح بالمدينة والتي كان آخرها فجر اليوم.

وقالت الهيئة في بيان مقتضب: "قوات الاحتلال اقتحمت في ساعة متأخرة من ليلة أمس منزل محافظ القدس عدنان غيث في بلدة سلوان، واعتقلته واقتادته للتحقيق، كما اعتقلت أمين سر حركة فتح بالقدس شادي مطور بعد اقتحام منزله في المدينة".

وقد قال أمين سر حركة "فتح" في القدس، شادي مطور، إن "محكمة الصلح الإسرائيلية قررت الإفراج عن محافظ القدس عدنان غيث دون شروط، ولكن تنفيذ قرار الإفراج مجمد لمنح المخابرات فرصة تقديم استئناف على قرار الإفراج".