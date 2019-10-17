كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الشرطة القبرصية تعتقل 21 مهاجرًا عبروا الخط الفاصل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الشرطة القبرصية، إنها اعتقلت 21 شخصًا يُعتقد أنهم مهاجرون عبروا الحدود من شمال الجزيرة الانفصالية عرقيًا.

وقالت الشرطة إن المهاجرين ينحدرون من دول مثل الكونغو ومالي وغينيا والكاميرون ونيجيريا وبنجلاديش وباكستان. وشملوا امرأة حامل وسبعة شبان.

تم رصدهم صباح اليوم الباكر فى احدى ضواحي العاصمة المقسمة بعد السير عبر منطقة عازلة تابعة للامم المتحدة تفصل الشمال عن الجنوب المعترف به دوليا.

تم نقل جميع الأشخاص الـ 21 إلى مركز استقبال المهاجرين على مشارف نيقوسيا.

يقول مسؤولون قبرص إن معظم المهاجرين الوافدين إلى قبرص يأتون من الجزء الشمالي من البلاد حيث أعلن القبارصة الأتراك الاستقلال الذي لا تعترف به إلا تركيا.



وفي وقت سابق، اوضح مسؤولون إن السلطات اليونانية تنقل نحو 570 مهاجرا من معسكر مكتظ بجزيرة ليسبوس يوم الأحد. وفي وقت سابق، اوضح مسؤولون إن السلطات اليونانية تنقل نحو 570 مهاجرا من معسكر مكتظ بجزيرة ليسبوس يوم الأحد. غادرت العبارة ليسبوس، وكانت تحمل المهاجرين، الذين اعتادوا العيش في مخيم موريا للمهاجرين. وتقول السلطات إن هذا جزء من خطة للحد من الاكتظاظ في المخيم، حيث يعيش حوالي 13000 شخص في مساحة مصممة لثلاثة آلاف شخص.