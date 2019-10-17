خطير.. طفل قاصر يغتصب طفلا آخر في تطوان

اهتز حي جامع مزواق على وقع حادثة اغتصاب بشعة، راح ضحيتها طفل لا يتجاوز عمره 6 سنوات، والمشتبه فيه طفل آخر يبلغ من عمره 14 سنة.

وحسب المعطيات المتوفرة، فإن والدة الطفل، الذي يدعى عبد السلام، فوجئت، مساء الأحد الماضي، بإصابة طفلها الصغير بنزيف حاد، إذ نقلته على الفور إلى المستشفى الإقليمي سانية الرمل، فاكتشفت أنه كان ضحية اغتصاب متكرر.

وأفادت مصادر “اليوم24” أن أب الضحية قدم شكاية للسلطات المختصة، يوم أول أمس الاثنين، إذ فُتح تحقيق حول هذا الموضوع.

وأوضحت المصادر ذاتها أنه تم تقديم المشتبه فيه، صباح اليوم الأربعاء، أمام الوكيل العام في محكمة الاستئناف في تطوان، حيث تقرر تأجيل الجلسة إلى، يوم 29 أكتوبر الجاري، ومتابعة المشتبه فيه في حالة سراح، الأمر الذي أثار استياء أسرة الضحية، التي اعتبرته غير منصف لطفلها.

إلى ذلك، يعاني الطفل ضحية الاغتصاب من صدمة نفسية، رافضا الذهاب إلى المدرسة، خوفا من انتقام المشتبه فيه.