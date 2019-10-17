حيفا: اعتقال شابين من الحليصة بشبهة استيراد مسدس

القدس - بواسطة محمد عز العرب - اعتقلت الشرطة شابين، في العشرينيات من عمريهما، من حي الحليصة في مدينة حيفا، أمس الأربعاء، وذلك بشبهة استيراد مسدس من خارج البلاد.
ووفقا للشرطة فإنها أجرت تحقيقات سرية، خلال الأسابيع الأخيرة، تركزت على استيراد سلاح غير مرخص، من خارج البلاد. وركز أفراد الشرطة، على طرد مستورد من خارج البلاد، احتوى، على ما يبدو، على مسدس من نوع "غلوك"، وقام محققو الوحدة المركزية بمراقبة شخصين مشتبه بهما، من سكان حي الحليصة بحيفا، إلى أن استلما الطرد عن طريق البريد، وجرى اعتقالهما وبحوزتهما المسدس.
هذا، ومن المزمع أن تنظر المحكمة، اليوم، بطلب الشرطة تمديد اعتقالهما على ذمة التحقيقات الجارية.
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