مستوطنون يقتحمون الأقصى ويحاولون أداء طقوس تلمودية

القدس - بواسطة محمد عز العرب - جدد المئات من المستوطنين اقتحاماتهم وحاولوا أداء طقوس تلمودية في ساحات المسجد الأقصى المبارك بمدينة القدس المحتلة، صباح اليوم الخميس.

وأفادت مصادر محلية في القدس، أن مجموعات يهودية متطرفة دعت لاقتحام ساحات الأقصى ووزعت منشورات لذلك، بدعوى الاحتفال بما يعرف بـ"عيد العُرش"، ولبى الدعوة مئات المستوطنين لغاية الآن، إذ تجمعوا أمام بوابات الأقصى وباب الرحمة واقتحموا ساحاته، برفقة وحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي. وارتدى المستوطنون خلال اقتحاماتهم ألبسة خاصة بالمتدينين اليهود.

وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي قد اعتقلت، أمس الأربعاء، 4 مرابطات من أمام باب السلسلة بمدينة القدس المحتلة.

وقالت مصادر مقدسية: إن قوات الاحتلال اعتقلت هنادي الحلواني وخديجة خويص ومدلين عيسى وعايدة الصيداوي من أمام باب السلسلة.

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ووفق المصادر، فقد اقتيدت المعتقلات إلى مركز تحقيق القشلة بتهمة "التكبير أثناء اقتحام المستوطنين للمسجد الأقصى المبارك".

وسلمت قوات الاحتلال مطلع الأسبوع، المعتقلات قرارات تقضي بإبعادهن عن المسجد الأقصى لفترات مختلفة.

واعتقلت قوات الاحتلال شابا في ساحات الأقصى، واعتدت عليه بالضرب المبرح، واقتادته إلى مركز توقيف المسكوبية، بزعم وجوده في منطقة باب الرحمة وعرقلة اقتحامات المستوطنين.

وأفرجت سلطات الاحتلال، مساء أمس، عن خطيب المسجد الأقصى، د. إسماعيل نواهضة، بعد التحقيق معه، بشرط الإبعاد عن الأقصى لمدة 11 يوما، بذريعة "التحريض ضد الاحتلال في خطب الجمعة".