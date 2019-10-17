شكرا لقرائتكم خبر عن أبين .. شبكة الإنترنت والإتصالات تعود إلى عدد من المديريات والان مع التفاصيل

عادت شبكة الاتصالات والانترنت، ليل أمس، الى مديريات (مودية - المحفد - جيشان) وذلك عقب انقطاع دام أربعة أيام بسبب تخريب لكيبل الالياف الضوئية . وقال مدير سنترال مودية مختار رويس بأن الخدمة عاودة عقب وصول طاقم الصيانة من العاصمة عدن ، بعد موافقة من شركة الاتصالات اليمنية .. مضيفاً أن الخدمة عادت بشكلاً طبيعي . Advertisements ودعا رويس المجتمع الى الحفاظ على المصالح العامة ، وأن أي مطالب شخصية تأتي عبر الطرق القانونية وليس التخريب لمصالح المواطنين الذين تضررون جراء تلك الاعمال . وتتهم السلطات الأمنية المواطن ج.ص.م ، بتخريب كيبل الالياف الضوئية على خلفية عدم تسجيلة في أحد المنظمات الصحية . وتتواصل جهود السلطات الأمنية بالمديرية لضبط المخرب وايداعه السجن ومحاسبته بالطرق القانونية .

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