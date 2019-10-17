شكرا لقرائتكم خبر عن ألوية الدعم الإسناد التابعة للحزام الأمني تصدر بيان هام والان مع التفاصيل

أصدرت قيادة ألوية الدعم والإسناد، بياناً هاماً، طمأنت فيه منتسبيها من الكتائب والأحزمة الأمنية في عدن ولحج وأبين والضالع حول الشائعات التي بثتها مطابخ العدو حول تخلي التحالف عنها .

وأكد مصدر مسؤول في قيادة ألوية الدعم والإسناد، ان القوات لازالت تخضع قيادتها للتحالف العربي ولن يتم تسليم قيادتها لأي جهة, كما تروجها المطابخ المغرضة .

Advertisements

واشار المصدر، إلى ان قوى الدعم والإسناد باقية تحت مظلة التحالف العربي وتمارس مهامه وفي جاهزية قتالية وامنية عالية لمواجهة لكل من تسول له نفسه زعزعة الأمن والاستقرار في المحافظات المحررة, وباقية على المبدأ الذي وجدت من أجله لكسر شوكة الإرهاب وترسيخ دعائم الأمن وحماية المنشآت العامة والخاصة.

واستغرب المصدر من تلك الشائعات التي بثتها مطابخ الاقلام والإعلام المأجور , مؤكدا ان تلك الانباء ليس لها أي اساس من الصحة, وتندرج ضمن الحرب النفسية التي تراهن عليها تلك المطابخ, ولكن وعي قوتنا وشعبنا اكبر من ذلك.

داعيا الجميع الى عدم الانجرار خلف تلك الشائعات التي تريد ارباك المشهد وادخل الشكوك والاستفهامات الى عقول المتابعين, فيما لايزال الحوار جارِ مع حكومة الشرعية, ونحن خلف الإرادة الجنوبية في كل المتغيرات المستقبلية والمحتملة.