الكلاسيكو مهدد بالتأجيل

وذكرت الصحيفة، أن كل المحاولات لإقامة المباراة في موعدها على ملعب الكامب نو، فشلت سواء من رابطة الليجا أو اتحاد الكرة أو الحكومة الإسبانية، مشيرةً إلى أن إقامة الكلاسيكو يوم 18 كانون الأول المقبل، يعد الخيار الأفضل في التوقيت الحالي، بحسب موقع "كورة".وأوضحت الصحيفة، أن هذا اليوم لم تطلبه رابطة الليجا، لكنه الموعد المناسب لجميع الأطراف، رغم وجود تضارب مع مباريات كأس الملك، وإن كان الأقرب عدم مشاركة الريال وبرشلونة وأتلتيكو مدريد وفالنسيا في هذا الدور بسبب الارتباط بكأس السوبر الإسباني في كانون الثاني المقبل.

وبات القرار في يد لجنة المنافسة بالاتحاد الإسباني، حيث من المقرر أن يتم التصويت عليه الإثنين المقبل.