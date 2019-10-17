بالفيديو: انقاذ شخص سقط في بئر عمقه 400 متر بالسعودية

ونشرت هيئة الدفاع المدني السعودي، مساء أمس الأربعاء، مشاهد من عملية إنقاذ لشخص سقط في بئر عمقها 400 متر، وقطرها أقل من 36 سنتمتراً، وذلك في محافظة وادي الدواسر، بمنطقة الرياض.

وبثت الهيئة السعودية شريطا فيديو لعملية انتشال الرجل، وهو وافد هندي الجنسية، لحظة وصوله لسطح الأرض بعد عملية سحب دقيقة، استخدمت فيها الكاميرات لمراقبة انسياب الرجل في البئر الضيق.

