المحمداوي: دعاوى رئيس الوقف الشيعي باطلة وعليه حضور جلسة الاستجواب

اعتبر النائب عن كتلة النهج الوطني، جمال المحمداوي، اليوم الاربعاء، بأن دعاوى رئيس الوقف الشيعي باطلة، داعيا اياه الى حضور جلسة الاستجواب وعدم تكرار ما فعله في الدورة السابقة من ما وصفه "البحث عن تسويات وشفاعات سياسية".
وأوضح المحمداوي في بيانه، إنه "في محاولة منه واضحة لخلط الاوراق والتضليل الواضح البطلان ادعى رئيس الوقف الشيعي دعاوى باطلة جاءت كرد فعل منه على ممارستنا لدورنا الرقابي ومساءلته على انتهاكاته وخرقه ومخالفاته العديدة والجسيمة والتي جمعنا الأدلة والأسانيد الداعمة لتشخيص تلك المخالفات ، فأثار اكاذيب مكشوفة وافتراءات باطلة سنكشف حقيقتها في جلسة الاستجواب".
واضاف "لكي يقف الشعب والبرلمان على حقيقة الامور وصحة الدعاوى من عدمه فندعوه للالتزام بالدستور والقوانين النافذة وحضور جلسة الاستجواب وان لا يكرر ما فعله في الدورة السابقة عندما تقدم احد النواب لاستجوابه بتوسيط جهات سياسية وشخصيات لمنع وقوع استجوابه، فلو كان بريئا من تلك الدعاوى والاتهامات المتضمنة في الاستجواب لما امتنع عن الحضور ولما شفّع أطرافا سياسية لإبطال الاستجواب ؟ ".
واشار الى ان "اغلب القوى السياسية اطلعت على الاجتماعات والجلسات الخاصة التي كانت تخطط لإيقاع تسوية سياسية تنقذ رئيس الوقف الشيعي من مساءلة برلمانية تكشف المستور وتبين المخفي ".
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