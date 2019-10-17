قُتل نجل الممثل الأمريكي نجم هوليود، رون إيلي، بالرصاص بعد أن أقدم على قتل والدته، يوم الثلاثاء الماضي. وذكرت صحيفة "لوس أنجلس" أن الجريمة وقعت مساء الثلاثاء الماضي، في منزل الممثل في مدينة سانتا باربرا بولاية كاليفورنيا. ووفقا لتقارير إعلامية فإن الشرطة الأمريكية أطلقت النار على المشتبه به، الذي تبين أنه ابن الضحية أمه.



وترجح التحقيقات الأولية أن الجريمة من الممكن أن تكون مرتبطة باضطرابات عائلية. وترجح التحقيقات الأولية أن الجريمة من الممكن أن تكون مرتبطة باضطرابات عائلية. وكشفت الشرطة بأن مرتكب الجريمة قتل والدته زوجة الممثل الأمريكي بالرصاص بمكان الحادث في مجمع هوب رانش السكني، حيث يعيش الزوجان مع أبنائهما الثلاثة. تجدر الإشارة إلى أن الممثل، رون إيلي، لعب دور طرزان.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مقتل نجل 'طرزان' بالرصاص بعد إقدامه على قتل أمه! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.