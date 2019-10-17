الصدر: لا يجب ان تكمم اصوات الاعلام الحر ولابد من محاسبة المعتدين

شدد زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، الخميس، على عدم تكميم اصوات الاعلام الحر، فيما طالب بمحاسبة المعتدين. وقال الصدر في تغريدة له تابعتها الخليج 365، "‏لا يجب ان تكمم اصوات الاعلام الحر". واضاف ان "اي اعتداء عليه من الدولة هو قمع لحرية الصوت المعتدل"، مطالبا بـ"محاسبة المعتدين".



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