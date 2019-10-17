محمد رمضان يرد على واقعة فيديو الطائرة المتجهة للسعودية

رد الفنان المصري، محمد رمضان، على مقطع فيديو، بثته إحدى القنوات الفضائية، ظهر خلاله وهو داخل قمرة قيادة طائرة، خلال ذهابه إلى السعودية لحضور فعاليات موسم الرياض وإحياء حفل هناك.
وقال الفنان المصري: "اللي قال إني أنا اللي طاير بيها واحد صاحبي وبيهزر، وثالثًا كابتن الطيارة أكيد كان قافل لوحة التحكم بالكامل"، متابعا وتابع محمد رمضان قائلا "وصلنا بالسلامة قبل معادنا والحمد لله".
وأنهى رمضان الفيديو بمشهد من مسلسل "نسر الصعيد" يظهر فيه وهو يضرب الخفير الخاص بـ"هتلر بيه".
يذكر أن رمضان كان وثَّق من خلال حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي تجربته بقيادة الطائرة وهو في طريقه إلى السعودية.
ونشر محمد رمضان فيديو له من داخل الطائرة، وظهر فيه جالسًا بالطائرة إلا أنه فاجأ الجميع، قائلًا: "في تجربة هي الأولى من نوعها، هنقوم نسوق الطيارة"، ليغادر بعدها مقعده متوجهًا نحو كابينة القيادة، إذ جلس إلى جوار قائد الطائرة، وتبادل الثنائي الحديث وأمسك بعدها رمضان بالأجهزة الخاصة بقيادة الطائرة.
وذكرت صحيفة "أخبار اليوم" أن سلطة الطيران المدني المصري أصدرت تعليمات بإيقاف قائد الرحلة والطيار المساعد عن الطيران، وإحالتهما للتحقيق العاجل "وذلك لارتكابهما فعلًا ممنوعا منعا باتّا، طبقًا لقواعد وتعليمات الطيران المدني العالمي والمصري وضد سلامة الطيران".
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