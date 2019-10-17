مصدر: المحكمة الجنائية الخاصة بالفاسدين ستكون على غرار محكمة صدام ورموز النظام السابق

كشف مصدر سياسي، ان المحكمة الجنائية الخاصة بالفاسدين ستكون على غرار محكمة رئيس النظام السابق صدام حسين ورموز النظام.

وقال المصدر في تصريح لصحيفة الشرق الاوسط، ان "الحكومة تعتزم تأسيس محكمة جنائية خاصة ومستقلة، على غرار محكمة رئيس النظام السابق صدام حسين ورموزه".

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واضاف ان "مهمة هذه المحكمة هي محاكمة الفاسدين وعدم التهاون معهم"، مشيرا الى انها "ستكون جزءاً من المنظومة القضائية".

وتابع ان "الحكومة تعتقد أنه لا حل لمكافحة الفساد إلا عبر محكمة متخصصة غير تابعة لأي جهة".