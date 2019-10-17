اقتحامات وإبعاد في الأقصى واعتقالات وإصابات بالضفة

منذ بدء عيد العرش اليهودي، الإثنين الماضي، لم تتوقف الاقتحامات الجماعية لباحات المسجد الأقصى المبارك، والإجراءات القمعية الإسرائيلية بحق المقدسيين.

في المقابل، تشهد مدن الضفة الغربية حملة اعتقالات في صفوف الفسطينيين، وسقوط عشرات الإصابات إثر مواجهات مع المستوطنين.

على صعيد الوضع في الأقصى، رصدت "العين الإخبارية" اقتحام أكثر من 2000 مستوطن إسرائيلي لساحات المسجد الأقصى المبارك، منذ بدء عيد العرش اليهودي الذي ينتهي الأحد المقبل.

وقال مسؤول في دائرة الأوقاف الإسلامية بمدينة القدس لـ"العين الإخبارية" إن "مئات المستوطنين استباحوا باحات المسجد الأٌقصى باقتحامات كثيفة منذ صباح اليوم الخميس".



ولفت المسؤول نفسه الذي فضل عدم الكشف عن اسمه، إلى أن 515 مستوطنا اقتحموا المسجد الأٌقصى من خلال باب المغاربة تحت حراسة الشرطة الإسرائيلية.

ورجّح أن يقوم مئات آخرون باقتحام المسجد خلال ساعات نهار اليوم الخميس.

وكانت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس قالت إن 906 مستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى، أمس الأربعاء.

وأمس الأول الثلاثاء، اقتحم 705 مستوطنين المسجد الأٌقصى، و106 في اليوم الذي سبقه.

وبذلك يرتفع عدد المستوطنين الذين اقتحموا المسجد منذ بدء عيد العرش اليهودي، يوم الإثنين ، إلى أكثر من 2000.

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ونددت دائرة الأوقاف الإسلامية بهذه الاقتحامات ودعت إلى وقفها.

قرارات تعسفية

وتزامنت تلك الاقتحامات مع استفزاز لمشاعر المصلين وحراس المسجد الأقصى.

فقد اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي 9 فلسطينيين منذ بدء الاقتحامات تم تسليم غالبيتهم أوامر إبعاد عن المسجد الأقصى لمدة 15 يوما.

كما سلمت قوات الاحتلال خطيب المسجد الأقصى الشيخ اسماعيل نواهضة أمر إبعاد عن المسجد لمدة 11 يوما بداعي دعوة المسلمين للرباط في الأقصى.

اعتقال 10 فلسطينين وإصابة فلسطيني بجروح خطيرة

اعتقالات الضفة

في سياق متصل، اعتقلت القوات الإسرائيلية 10 فلسطينيين في الضفة الغربية خلال ساعات الليلة الماضية وفجر اليوم الخميس بداعي المشاركة في مقاومة الاحتلال.

وقالت الإذاعة الإسرائيلية إن فلسطينيا أصيب بجروح خطيرة ، فجر اليوم، بعد إطلاق النار عليه بالقرب من مخيم الأمعري للاجئين في مدينة رام الله بالضفة الغربية.

وزعمت الإذاعة أن الفلسطيني، وهو من سكان القدس الشرقية، حاول دهس جنود إسرائيليين بسيارة قبل إطلاق النار عليه وإصابته.

إصابات على وقع اقتحامات

وعلى الصعيد ذاته، قال الهلال الأحمر الفلسطيني إن 51 شخصا أصيبوا في مواجهات مع قوات الاحتلال خلال التصدي لاقتحام مستوطنين "مقام يوسف" في محافظة نابلس شمالي الضفة الغربية.

وأوضح الهلال الأحمر في بيان تلقت "العين الإخبارية" نسخة منه، أن 3 فلسطينيين أصيبوا بالرصاص الحي وواحدا أصيب بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، مشيرا إلى أنه تم نقلهم لمستشفى رفيديا .

كما أصيب 13 فلسطينيا بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط وتم إسعافهم ميدانيا، إضافة إلى 34 إصابة نتيجة استنشاق الغاز المسيل للدموع بينهم 4 أطفال رضع من سكان المنطقة. وفق البيان نفسه.

بدوره قال جيش الاحتلال الإسرائيلي إنه وفّر الحماية لنحو 1350 مستوطنا اقتحموا المنطقة.