- 1/2
- 2/2
رويترزالخميس 2019/10/17 11:19 ص بتوقيت أبوظبي
المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل
قالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، الخميس، إن بلادها لن تسلم النظام التركي أي أسلحة.
وأضافت المستشارة الألمانية، في تصريحات نقلتها وكالة "رويترز" للأنباء، أنها طالبت تركيا بوقف العمليات العسكرية على شمال شرقي سوريا.
كانت تركيا قد بدأت في التاسع من أكتوبر/تشرين الأول الجاري، هجوماً عسكرياً شمال شرقي سوريا، في خطوة اعتبرها المجتمع الدولي "عدواناً سافراً وانتهاكاً لسيادة دولة"، ووصفته جامعة الدولة العربية بـ"الغزو"، ودعت إلى ضرورة تحرك أممي بإيقافه.
وقتل ما لا يقل عن 70 مدنياً ونزح أكثر من 300 ألف شخص جراء العدوان التركي المستمر على شمال شرقي سوريا منذ أسبوع، في حصيلة أولية قابلة للارتفاع، نشرها المرصد السوري لحقوق الإنسان.
كانت هذه تفاصيل خبر ميركل: لن نسلم أي أسلحة لتركيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بوابة العين الإخبارية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.