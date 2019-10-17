ميركل: لن نسلم أي أسلحة لتركيا

قالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، الخميس، إن بلادها لن تسلم النظام التركي أي أسلحة.

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وأضافت المستشارة الألمانية، في تصريحات نقلتها وكالة "رويترز" للأنباء، أنها طالبت تركيا بوقف العمليات العسكرية على شمال شرقي سوريا.

كانت تركيا قد بدأت في التاسع من أكتوبر/تشرين الأول الجاري، هجوماً عسكرياً شمال شرقي سوريا، في خطوة اعتبرها المجتمع الدولي "عدواناً سافراً وانتهاكاً لسيادة دولة"، ووصفته جامعة الدولة العربية بـ"الغزو"، ودعت إلى ضرورة تحرك أممي بإيقافه.

وقتل ما لا يقل عن 70 مدنياً ونزح أكثر من 300 ألف شخص جراء العدوان التركي المستمر على شمال شرقي سوريا منذ أسبوع، في حصيلة أولية قابلة للارتفاع، نشرها المرصد السوري لحقوق الإنسان.