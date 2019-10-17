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اغتيال إعلامي كردي مع أفراد أسرته في العراق

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اليمن العربي - متابعات 0 تبليغ

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الخميس 17 أكتوبر 2019

اغتيال

اغتيال إعلامي كردي مع أفراد أسرته في العراق

الخليج 365 - متابعات

قالت السلطات المحلية في محافظة السليمانية، إن مسلحين مجهولين اغتالوا الإعلامي الكردي أمانج باباني مع عائلته في المدينة ولاذوا بالفرار.

 

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وبحسب المعلومات الأولية، فإن "عملية الاغتيال طالت الإعلامي وزوجته لانا محمدي وطفله هانو".

 

ولم يصدر عن السلطات الأمنية حتى الأن أي بيان رسمي حول ملابسات الحادث، في وقت طالب فيه المتحدث باسم حكومة إقليم كردستان العراق، جوتيار عادل، السطات الأمنية بفتح تحقيق بالحادث ومعرفة الجناة.

 

يشار إلى أن الإعلامي المجني عليه كان يعمل مقدما للبرامج في قناة "NRT" الكردية التي يتزعمها ساشوار عبدالواحد رئيس حراك "الجيل الجديد" الكردية.

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